У семьи народного депутата запрещенной партии ОПЗЖ Виталия Борта есть бизнес в оккупированном Крыму. Журналисты выяснили, что этот бизнес строил транспортные развязки по заказу окупантов.

Об этом сообщают "Схемы", передает RegioNews.

Журналисты выяснили, что у руководства крымской компании годами работала мать народного депутата, а нынешним директором является муж сестры Виталия Борта. При этом владельцем является давний знакомый депутата из бывшей ячейки партии Януковича в Макеевке.

Транспортные развязки, которые журналисты упоминают в расследовании, должны соединить масштабные инфраструктурные проекты в Крыму. Это трасса "Таврида", новый терминал аэропорта Симферополя. В это все россияне вложили сотни миллиардов рублей и продвигали публично из-за пропаганды. Строительство началось еще в 2017 году, но в 2025 году оно продолжается. На запросы журналистов Виталий Борт еще не ответил.

Как выяснили СМИ, в 2017 году так называемая Служба автомобильных дорог Крыма заключила контракт с ДТСК. На инспекцию приезжал в 2018-2020 годах лично диктатор Путин.

Российские СМИ связывали компанию "ДТСК" с Виталием Нахлупиным, который перешел на сторону окупантов и стал так называемым "вицепремьером Крыма". Украинские журналисты обратили внимание, что он был помощником депутата Виталия Борта в течение двух созывов Верховной рады.

Близкие депутаты тоже могут иметь к этому отношение. В частности, мать депутата Валентина Борт после аннексии Крыма трудоустроилась в вышеупомянутую компанию. Она там работала как минимум с 2019 года, когда получила постепенный паспорт.

Меньше чем за год до полномасштабной войны у компании появился новый владелец. Это знакомый Борта Олег Ситько. Он находился в руководстве Партии Регионов в Макеевке. В частности, оба друга голосовали за так называемый "референдум о судьбе Донбасса".

Журналисты обратились ко всем, упомянутым в расследовании, чтобы получить комментарий. Директор крымской компании Сергей Поладян положил трубку, услышав вопрос. Так же отреагировал владелец компании Олег Ситько.

Справка . Виталий Борт – депутат от запретной партии ОПЗЖ. Он голосовал за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Публично поддерживал так называемый "референдум дюна Донбасса". В 2024 году он вошел во временную комиссию Верховной рады по использованию средств на строительство фортификаций и закупку дронов. Однако впоследствии из-за публичной реакции его исключили из состава комиссии. Дважды уезжал за границу и оба раза не возвращался вовремя. Также известно, что расследуют уголовное производство по факту совершения служебного подлога действующим народным депутатом. Однако за два года никаких публичных результатов еще не обнародовали.