16 апреля 2026, 13:15

Семья депутата ОПЗЖ "строила" в Крыму для Путина: расследование

Фото з відкритих джерел
У семьи народного депутата запрещенной партии ОПЗЖ Виталия Борта есть бизнес в оккупированном Крыму. Журналисты выяснили, что этот бизнес строил транспортные развязки по заказу окупантов.

Об этом сообщают "Схемы", передает RegioNews.

Журналисты выяснили, что у руководства крымской компании годами работала мать народного депутата, а нынешним директором является муж сестры Виталия Борта. При этом владельцем является давний знакомый депутата из бывшей ячейки партии Януковича в Макеевке.

Транспортные развязки, которые журналисты упоминают в расследовании, должны соединить масштабные инфраструктурные проекты в Крыму. Это трасса "Таврида", новый терминал аэропорта Симферополя. В это все россияне вложили сотни миллиардов рублей и продвигали публично из-за пропаганды. Строительство началось еще в 2017 году, но в 2025 году оно продолжается. На запросы журналистов Виталий Борт еще не ответил.

Как выяснили СМИ, в 2017 году так называемая Служба автомобильных дорог Крыма заключила контракт с ДТСК. На инспекцию приезжал в 2018-2020 годах лично диктатор Путин.

Российские СМИ связывали компанию "ДТСК" с Виталием Нахлупиным, который перешел на сторону окупантов и стал так называемым "вицепремьером Крыма". Украинские журналисты обратили внимание, что он был помощником депутата Виталия Борта в течение двух созывов Верховной рады.

Близкие депутаты тоже могут иметь к этому отношение. В частности, мать депутата Валентина Борт после аннексии Крыма трудоустроилась в вышеупомянутую компанию. Она там работала как минимум с 2019 года, когда получила постепенный паспорт.

Меньше чем за год до полномасштабной войны у компании появился новый владелец. Это знакомый Борта Олег Ситько. Он находился в руководстве Партии Регионов в Макеевке. В частности, оба друга голосовали за так называемый "референдум о судьбе Донбасса".

Журналисты обратились ко всем, упомянутым в расследовании, чтобы получить комментарий. Директор крымской компании Сергей Поладян положил трубку, услышав вопрос. Так же отреагировал владелец компании Олег Ситько.

Справка . Виталий Борт – депутат от запретной партии ОПЗЖ. Он голосовал за так называемые "диктаторские законы" 16 января 2014 года. Публично поддерживал так называемый "референдум дюна Донбасса". В 2024 году он вошел во временную комиссию Верховной рады по использованию средств на строительство фортификаций и закупку дронов. Однако впоследствии из-за публичной реакции его исключили из состава комиссии. Дважды уезжал за границу и оба раза не возвращался вовремя. Также известно, что расследуют уголовное производство по факту совершения служебного подлога действующим народным депутатом. Однако за два года никаких публичных результатов еще не обнародовали.

расследование ОПЗЖ депутат
