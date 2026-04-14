14 апреля 2026, 08:21

Вражеский дрон попал в АЗС на Харьковщине: пострадала работница

Фото: Прокуратура Украины
13 апреля вечером российские войска совершили новые атаки беспилотниками по населенным пунктам Харьковской области. Пострадали пять мирных жителей

Об этом сообщила Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

В 20:25 враг атаковал поселок Старый Салтов БпЛА, предварительно типа "Молния". В результате удара повреждено здание автозаправочной станции. Пострадала 33-летняя работница АЗС – у нее диагностирована острая реакция на стресс.

В тот же день около 22:25 зафиксирован еще один удар, предположительно БпЛА типа "Герань-2" по городу Богодухов. В результате атаки пострадали четверо гражданских – три женщины и мужчина. У всех – острая реакция на стресс.

При процессуальном руководстве Богодуховской и Чугуевской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам военных преступлений (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, утром 14 апреля российские военные атаковали Харьков. Вражеский беспилотник попал в многоэтажку. Предварительно удар пришелся на последних этажах, зафиксировано небольшое задымление.

