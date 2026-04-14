Ворожий дрон влучив в АЗС на Харківщині: постраждала працівниця

Фото: Прокуратура України

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Так, 20:25 ворог атакував селище Старий Салтів БпЛА, попередньо типу "Молнія". Внаслідок удару пошкоджено будівлю автозаправної станції. Постраждала 33-річна працівниця АЗС – у неї діагностовано гостру реакцію на стрес.

Того ж дня близько 22:25 зафіксовано ще один удар, ймовірно БпЛА типу "Герань-2", по місту Богодухів. Унаслідок атаки постраждали четверо цивільних – три жінки та чоловік. У всіх – гостра реакція на стрес.

За процесуального керівництва Богодухівської та Чугуївської окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, вранці 14 квітня російські військові атакували Харків. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку. Попередньо, удар прийшовся на останніх поверхах, зафіксовано невелике задимлення.