В течение ночи российские войска более 10 раз атаковали три района Днепропетровской области беспилотниками и артиллерией

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews.

В Никопольском районе под ударом оказались Никополь, Покровская, Мировская и Красногригорьевская громады. В результате обстрелов загорелись частный и садовый дома.

Стало известно о пострадавшем из-за удара по району накануне днем: к врачам обратился 40-летний мужчина. Ему оказали помощь, он будет лечится дома.

В Синельниковском районе враг ударил по Николаевской громаде, там повреждена инфраструктура.

Также россияне атаковали Кривой Рог. В городе возник пожар, повреждена инфраструктура.

Напомним, 13 апреля Краматорск на Донетчине подвергся массированной атаке российских БпЛА. Получили ранения не менее трех человек.