Харків накопичив найбільше в Україні боргів за газ та електроенергію
Місто Харків накопичило найбільше в Україні боргів за газ та електроенергію перед державними компаніями
Як передає RegioNews, про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду.
За словами міністра, Харків і міські комунальні підприємства не сплатили державним компаніям за електроенергію майже 8 мільярдів гривень, а борг за газ становить 23 мільярди гривень.
"Колосальні суми. Це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями", – зазначив Шмигаль.
Як повідомлялось, Харкову загрожує енергетичний колапс. Місто накопичило рекордну заборгованість за енергоресурси.
