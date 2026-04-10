Харків накопичив найбільше в Україні боргів за газ та електроенергію

Місто Харків накопичило найбільше в Україні боргів за газ та електроенергію перед державними компаніями

Як передає RegioNews, про це міністр енергетики Денис Шмигаль заявив під час години запитань до уряду.

За словами міністра, Харків і міські комунальні підприємства не сплатили державним компаніям за електроенергію майже 8 мільярдів гривень, а борг за газ становить 23 мільярди гривень.

"Колосальні суми. Це найбільші суми в загальному пакеті заборгованості перед державними компаніями", – зазначив Шмигаль.

Як повідомлялось, Харкову загрожує енергетичний колапс. Місто накопичило рекордну заборгованість за енергоресурси.