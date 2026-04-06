В Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот

Находящийся в розыске мужчина напал на военнослужащего ТЦК и СП и нанес ему удар ножом в живот

Как передает RegioNews, об этом сообщили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

В ведомстве отметили, что 6 апреля военные ТЦК проверяли документы у гражданского гражданина, когда тот достал нож и нанес один из военных удар в живот.

По данным ТЦК, хулиган находился в розыске, а после нападения на военного скрылся.

Раненого военнослужащего доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.

Как сообщалось, в Харьковской области агент ФСБ пыталась устроиться в ТЦК и СП. Злоумышленницу задержала СБУ.