В Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот
Находящийся в розыске мужчина напал на военнослужащего ТЦК и СП и нанес ему удар ножом в живот
Как передает RegioNews, об этом сообщили в Харьковском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
В ведомстве отметили, что 6 апреля военные ТЦК проверяли документы у гражданского гражданина, когда тот достал нож и нанес один из военных удар в живот.
По данным ТЦК, хулиган находился в розыске, а после нападения на военного скрылся.
Раненого военнослужащего доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.
Как сообщалось, в Харьковской области агент ФСБ пыталась устроиться в ТЦК и СП. Злоумышленницу задержала СБУ.
Харьков под атакой "Шахедов": видео прилета и последствия удараВсе новости »
