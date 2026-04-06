$20 тысяч за побег из Украины: в Харьковской области ликвидирован канал переправки лиц через границу

Пограничники совместно с полицейскими разоблачили и прекратили противоправную схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины

Правоохранители задержали двух фигурантов – организатора и его пособника, жителей Харькова, при получении 20 тысяч долларов США. За эти средства злоумышленники обещали организовать незаконную переправку лиц вне пунктов пропуска, в том числе одного из мужчин.

Фигуранты подыскивали "клиентов" через мессенджеры, предоставляли инструкции и организовывали их транспортировку собственными автомобилями.

Им сообщено о подозрении. Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

