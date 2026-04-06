06 апреля 2026, 22:15

$20 тысяч за побег из Украины: в Харьковской области ликвидирован канал переправки лиц через границу

фото: ГПСУ
Пограничники совместно с полицейскими разоблачили и прекратили противоправную схему незаконной переправки лиц через государственную границу Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители задержали двух фигурантов – организатора и его пособника, жителей Харькова, при получении 20 тысяч долларов США. За эти средства злоумышленники обещали организовать незаконную переправку лиц вне пунктов пропуска, в том числе одного из мужчин.

Фигуранты подыскивали "клиентов" через мессенджеры, предоставляли инструкции и организовывали их транспортировку собственными автомобилями.

Им сообщено о подозрении. Суд избрал фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Как сообщалось, в феврале 2026 года в Харьковской области разоблачили врача, требовавшего взятку. За $5 тысяч она обещала помочь оформить инвалидность.

В Харькове задержан мужчина, ударивший ножом военнослужащего ТЦК
06 апреля 2026, 17:42
В Харькове работника ТЦК ударили ножом в живот
06 апреля 2026, 16:23
РФ атаковала дроном учебное заведение в Харькове
06 апреля 2026, 15:33
Все новости »
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
30 марта 2026
История из U420. Как "сувениры с кайфом" спровоцировали погромы по всей стране
Один из стремительно развивающихся в нынешних сложных условиях отечественных бизнесов вызвал определенные подозрения у журналистов. И оказалось, что все не так просто и однозначно...
НАБУ нашло у народного депутата "скрытые" 13 миллионов
06 апреля 2026, 22:35
Украина предложила России энергетическое перемирие
06 апреля 2026, 21:52
В Украине усилят борьбу с "Шахедами"
06 апреля 2026, 21:23
Бизнес-сообщество призывает депутатов поддержать законодательные инициативы, направленные на обеспечение равных условий конкуренции
06 апреля 2026, 21:02
Сильный град засыпал Киев
06 апреля 2026, 20:59
У нас накопилось куча домашних задач, нерешение которых может действительно привести страну к катастрофе
06 апреля 2026, 20:15
В Киеве женщину ограбил мужчина с игрушечным пистолетом
06 апреля 2026, 19:49
Девушка устроила стрельбу в центре Луцка
06 апреля 2026, 19:25
Завтра во всех регионах Украины будут выключать свет
06 апреля 2026, 18:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
Все публикации »
