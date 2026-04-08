Хотел помочь маме: в Харьковской области судили мужчину, который работал на оккупантов

Как выяснили правоохранители, мужчина в оккупации с начала июня по начало сентября 2022 года работал участковым инспектором под руководством россиян в Купянске. Он исполнял обязанности охраны общественного порядка, подготовки и предоставления ответов обращения граждан.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил свои действия тем, что во время оккупации он не имел работы, но должен был содержать пожилую мать, потому что она не отрывала пенсии.

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также ему на десять лет запрещается занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления.

