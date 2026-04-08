11:15  08 апреля
Упал на пути: в Киеве на железнодорожной станции погиб мужчина
09:11  08 апреля
На Львовщине женщина-пешеход погибла под колесами двух авто
08:08  08 апреля
Жестокое убийство Игоря Комарова на Бали: какое наказание ждет преступников
08 апреля 2026, 10:35

Хотел помочь маме: в Харьковской области судили мужчину, который работал на оккупантов

Фото: из открытых источников
Основанский районный суд города Харькова признал гражданина виновным в коллаборационизме. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, мужчина в оккупации с начала июня по начало сентября 2022 года работал участковым инспектором под руководством россиян в Купянске. Он исполнял обязанности охраны общественного порядка, подготовки и предоставления ответов обращения граждан.

На суде мужчина признал вину. Он объяснил свои действия тем, что во время оккупации он не имел работы, но должен был содержать пожилую мать, потому что она не отрывала пенсии.

Суд назначил наказание в виде 12 лет лишения свободы. Также ему на десять лет запрещается занимать должности в правоохранительных органах, органах государственной власти, государственного управления, местного самоуправления.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали в Херсоне депутата местного областного совета, сотрудничавшего с россиянами в период оккупации города. Во время освобождения общины чиновник сбежал за границу, но позже вернулся в Украину. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Харьковская область коллаборант суд
08 апреля 2026
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
Проект изменений в избирательное законодательство, работу над которым Украина вроде как начала еще в прошлом году, и пока не завершила, может выглядеть преждевременным и в чем-то даже провокативным. Н...
06 апреля 2026
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
Украина на грани финансовой катастрофы стремится не избежать ее, а раздать как можно больше денег
03 апреля 2026
В ожидании выборов: как меняются политические расклады в Полтавской области
"Довира" наращивает мышцы, "За майбутне" ищет свое будущее, а в партии власти идут подковерные войны
31 марта 2026
Идентифицируй себя на камеру: как пожилые украинцы вынуждены бороться за пенсии
До 1 апреля пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях (ВОТ), рискуют столкнуться с "заморозкой" пенсий если не подтвердят, что не получают выплаты из РФ
В Днепропетровской области неизвестные ночью расстреляли АЗС
08 апреля 2026, 12:36
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
08 апреля 2026, 12:30
В Ровенской области кроссовер влетел в отбойник: погиб мужчина
08 апреля 2026, 12:10
НАБУ и САП завершили следствие по делу Тимошенко о взятках депутатам: что известно
08 апреля 2026, 11:57
В Днепропетровской области от ранений после обстрела погиб священник УПЦ МП
08 апреля 2026, 11:42
44 млрд грн долгов: Харькову грозит энергетический коллапс в период каденции Терехова
08 апреля 2026, 11:38
В Житомирской области аферисты украли деньги у женщины, которая покупала еду для ребенка
08 апреля 2026, 11:35
Упал на пути: в Киеве на железнодорожной станции погиб мужчина
08 апреля 2026, 11:15
В Тернополе мужчину подозревают в изнасиловании 14-летнего подростка
08 апреля 2026, 10:51
Ветки вербы за 100 грн превратились в мусор возле киевского метро
08 апреля 2026, 10:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Выборы "за два месяца". Почему Зеленский рискует оказаться в вакууме легитимности
"еБачок" и "Тысячевесна". Как власть растранжирила Резервный фонд
