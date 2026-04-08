08 квітня 2026, 18:12

У Харкові обрали запобіжний захід чоловіку, який з ножем напав на працівника ТЦК

фото: Суспільне Харків/Вікторія Якименко
Суд обрав запобіжний захід 56-річному жителю Харкова Руслану Галімзанову, якого підозрюють у нападі на групу оповіщення ТЦК

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Суспільне.

За даними слідства, 6 квітня під час перевірки документів він поранив військового ножем у живіт, відстрілювався з пневматичного пістолета та кидав у бік військовослужбовців тренувальні гранати.

На суді чоловік заявив, що вчинив так, бо має доглядати за літньою мамою і шкодує про скоєне.

Фігуранту оголосили підозру в умисному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження. Руслан Галімзанов проведе під цілодобовим домашнім арештом два місяці Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, чоловік, який перебував у розшуку, напав на військовослужбовця ТЦК та СП і завдав йому удару ножем у живіт. Інцидент стався 6 квітня.

