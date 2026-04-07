На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька

Фото: Прокуратура України

У березні цього року в одному з сіл Лозівського району Харківської області 16-річна дівчина з розумовою відсталістю народила недоношену дитину

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що результати ДНК-дослідження показали, що батьком новонародженої є її рідний батько.

Правоохоронці встановили, що чоловік, усвідомлюючи психічний стан доньки та її неспроможність чинити опір, скористався її безпорадністю. За версією слідства, він вчинив сексуальне насильство у стані алкогольного сп'яніння, коли вдома не було дружини та інших чотирьох неповнолітніх дітей.

Лозівська окружна прокуратура повідомила чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України – зґвалтування неповнолітньої особи, з якою він перебуває у сімейних стосунках. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керівник прокуратури Сергій Колесник зазначив, що дії підозрюваного є цинічним порушенням прав дитини та що слідство докладе всіх зусиль для збору доказів і притягнення його до відповідальності. Слідство триває.

