На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька
На Рівненщині досі шукають 4-річного хлопчика: до операції залучили підводні дрони
На Львівщині перекинувся легковик: водій загинув
07 квітня 2026

На Харківщині 16-річна дівчинка народила дитину від рідного батька

Фото: Прокуратура України
У березні цього року в одному з сіл Лозівського району Харківської області 16-річна дівчина з розумовою відсталістю народила недоношену дитину

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що результати ДНК-дослідження показали, що батьком новонародженої є її рідний батько.

Правоохоронці встановили, що чоловік, усвідомлюючи психічний стан доньки та її неспроможність чинити опір, скористався її безпорадністю. За версією слідства, він вчинив сексуальне насильство у стані алкогольного сп'яніння, коли вдома не було дружини та інших чотирьох неповнолітніх дітей.

Лозівська окружна прокуратура повідомила чоловіку про підозру за ч. 3 ст. 152 КК України – зґвалтування неповнолітньої особи, з якою він перебуває у сімейних стосунках. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Керівник прокуратури Сергій Колесник зазначив, що дії підозрюваного є цинічним порушенням прав дитини та що слідство докладе всіх зусиль для збору доказів і притягнення його до відповідальності. Слідство триває.

Нагадаємо, у Полтавській області чоловік отримав підозру у зґвалтуванні дитини. Виявилось, що дівчинка народина від нього дитину. Зловмиснику світить від десяти до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

підозра прокуратура Харківська область згвалтування підліток батько дівчинка
На Харківщині мати прийшла до сина, а знайшла його мертвим – що сталось
03 квітня 2026, 13:35
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
