ДТП у Харкові: водій Audi влетів у припаркований MAN
Ввечері 4 квітня у Салтівському районі Харкова сталося зіткнення автомобіля Audi, яким керував 25-річний водій, із припаркованим автомобілем MAN
Пр це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Внаслідок аварії водій Audi отримав тілесні ушкодження. Його доставили до медичного закладу.
На місце ДТП виїжджала слідчо-оперативна група для встановлення обставин події.
Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).
Нагадаємо, на Дніпропетровщині у Павлограді п'яний водій Lexus врізався у лавку, на якій сиділи двоє дівчат. Внаслідок удару 19-річна дівчина отримала тяжкі травми. Водію повідомили про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.