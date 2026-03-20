UA | RU
UA | RU
20 березня 2026, 10:26

Готував теракти біля адмінбудівель у Харкові: СБУ затримала 18-річного російського агента

Читайте также на русском языке
Фото: СБУ
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці зірвали нові спроби росіян здійснити серію терактів у Харкові. Затриманий агент РФ, який готував вибухи у центрі міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Як встановило розслідування, зловмисник мав виготовити саморобні вибухівки та закласти їх біля адмінбудівель прифронтового міста.

У подальшому російські спецслужбісти планували дистанційно підривати бомби у годину пік за допомогою викликів на мобільні телефони, якими було споряджено вибухівки.

Співробітники СБУ викрили наміри окупантів і затримали агента "на гарячому" в орендованій квартирі під час виготовлення бомби.

Завдання ворога виконував 18-річний наркозалежний, якого ворог завербував у Телеграм-каналі з пошуку "легких грошей на дозу". За інструкціями куратора з РФ агент придбав компоненти для саморобних бомб та розпочав їх виготовлення з підручних засобів.

Під час обшуків у тимчасовій оселі затриманого вилучили 2,5 л хімічної рідини, електричні компоненти для ініціації підриву, а також смартфон із доказами співпраці з окупантами.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 КК України (пособництво у готуванні до терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше СБУ запобігла спробі росіян вчинити теракт у Рівному. Ворожого агента затримали "на гарячому", коли він заклав саморобну бомбу біля кав’ярні в центральному парку міста.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
СБУ теракт затримання Харків агент рф російські агенти
Віктор Шлінчак
Остап Дроздов
Віталій Портніков
Всі блоги »