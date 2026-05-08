Зеленский объявил о масштабном обмене пленными "1000 на 1000" и трехдневной "тишине"

Украина и Россия при посредничестве Соединенных Штатов достигли договоренностей по проведению масштабного обмена военнопленными. Речь идет об увольнении защитников в формате "1000 на 1000"

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, передает RegioNews .

Зеленский подчеркнул, что на днях было много разговоров о действиях Украины во время парада 9 мая в России. Ранее он предполагал, что украинские дроны могут пролететь на западе в Москве.

Впрочем, как отметил глава государства, для Украины "дополнительным аргументом" является решение одного из ключевых гуманитарных вопросов этой войны - освобождение военнопленных.

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой", - говорит президент.

Он указывает, что решение было принято в рамках переговорного процесса при посредничестве США. Незадолго до Зеленского президента США Дональд Трамп также заявил о трехдневном перемирии между россией и Украиной — 9, 10 и 11 мая.

"Рассчитываем, что Соединенные Штаты обеспечат выполнение договоренностей российской стороной", - добавил Зеленский.

Советник лидера РФ Владимира Путина Юрий Ушаков подтвердил, что Россия согласилась на временное перемирие и обмен военнопленных, пишут пропагандистские СМИ.

По его словам, договоренности достиглись после телефонного разговора с Администрацией Трампа.

Напомним, российские оккупационные войска уже в первые минуты нарушили объявленный Владимиром Зеленским "режим тишины" , вступивший в силу в полночь 6 мая.