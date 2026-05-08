В Никопольском районе, который ежедневно находится под огнем российских окупантов, усиливают меры безопасности на автодорогах. Вдоль дороги начали устанавливать специальные антидроновые сетки, чтобы минимизировать риски для водителей и пассажиров

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает RegioNews .

"Сети позволят усилить защиту местных от враждебных FPV. Запутываясь в них, беспилотник не взрывается. Или детонирует на расстоянии от людей и автомобилей", - подчеркнул Ганжа во время поездки в район.

В целом в области с помощью антидроновых сетей уже оборудовано более 150 километров дорог.

Напомним, что российские окупаны в течение дня несколько раз атаковали FPV-дронами Никопольский район Днепропетровской области, в результате чего повреждения получили гражданские здания.