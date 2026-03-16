Прикордонники знищили гармату, міномети і квадроцикли окупантів на Харківщині

Бійці бригади «Гарт» продовжують відпрацьовувати по ворожих позиціях на Південно-Слобожанському напрямку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, ударними безпілотними літальними апаратами було знищено ворожі гармату, міномети, боєприпаси, транспортні засоби, включно з квадроциклами та мотоциклами, а також засоби радіо-електронної боротьби противника.

