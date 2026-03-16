Прикордонники знищили гармату, міномети і квадроцикли окупантів на Харківщині
Бійці бригади «Гарт» продовжують відпрацьовувати по ворожих позиціях на Південно-Слобожанському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, ударними безпілотними літальними апаратами було знищено ворожі гармату, міномети, боєприпаси, транспортні засоби, включно з квадроциклами та мотоциклами, а також засоби радіо-електронної боротьби противника.
Раніше українські прикордонники показали, як знищують росіян на Курському та Північно-Слобожанському напрямках. Відповідний відеоролик опублікували на сайті ДПСУ.
