03 марта 2026, 07:03

В Харькове обломки вражеского дрона повредили многоэтажки и несколько автомобилей

03 марта 2026, 07:03
Иллюстративное фото: из открытых источников
Во вторник, 3 марта, российские военные атаковали Шевченковский район Харькова дроном. В результате падения обломков повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Имеем падение обломков вражеского дрона в Шевченковском районе. Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько авто", – написал он.

По словам Терехова, обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне, 2 марта, россияне атаковали Шевченковский район Харькова. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом. По данным ГСЧС, пострадали два человека, из них один ребенок.

02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
25 февраля 2026
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
Из-за авиаударов и дроновой килзоны крупные аграрные площади в 2026 году перестанут приносить прибыль
23 февраля 2026
Новая жизнь украинского села: как ее видят люди, пережившие ужасы войны
Недавно президент Владимир Зеленский поднял вопрос о необходимости развития украинских сел: строительстве инфраструктуры, инвестициях. В отличие от властей, жители регионов говорят о реальной ситуации...
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
07 августа 2025
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Новая тактика Кремля. Россия расширяет килзону и уничтожает аграрный Юг
