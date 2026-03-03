В Харькове обломки вражеского дрона повредили многоэтажки и несколько автомобилей

Иллюстративное фото: из открытых источников

Во вторник, 3 марта, российские военные атаковали Шевченковский район Харькова дроном. В результате падения обломков повреждены окна многоквартирных домов и несколько автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра города Игоря Терехова.

"Имеем падение обломков вражеского дрона в Шевченковском районе. Повреждены окна в многоквартирных домах, несколько авто", – написал он.

По словам Терехова, обошлось без пострадавших.

Напомним, накануне, 2 марта, россияне атаковали Шевченковский район Харькова. Вражеский беспилотник попал в многоквартирный дом. По данным ГСЧС, пострадали два человека, из них один ребенок.