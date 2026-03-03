У Харкові уламки ворожого дрону пошкодили багатоповерхівки та кілька авто

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У вівторок, 3 березня, російські військові атакували Шевченківський район Харкова дроном. Внаслідок падіння уламків пошкоджені вікна багатоквартирних будинків та кілька автомобілів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

"Маємо падіння уламків ворожого дрону у Шевченківському районі. Пошкоджені вікна у багатоквартирних будинках, кілька авто", – написав він.

За словами Терехова, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, напередодні, 2 березня, росіяни також атакували Шевченківський район Харкова. Ворожий безпілотник влучив у багатоквартирний будинок. За даними ДСНС, постраждало двоє людей, з них одна дитина.