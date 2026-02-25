Фото: pixabay

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы. Его будут судить по ч. 4 ст. 186 УК Украины (грабеж, совершенный в условиях военного положения).

Напомним, происшестиве случилось в декабре прошлого года на проспекте Европейского Союза. Тогда 42-летний киевлянин ограбил ветерана ВСУ с протезом ноги, который выгуливал собаку. Нападающий вырвал из рук 22-летнего пострадавшего телефон и скрылся, однако оперативники установили его и задержали.