13:39  18 февраля
17-летняя харьковчанка готовила серию взрывов в многолюдных местах
09:30  18 февраля
Смартфоны под видом декора: львовские таможенники изъяли гаджеты на 700 тысяч гривен
08:29  18 февраля
В Ивано-Франковске 19-летняя девушка выпала с 10 этажа и погибла
UA | RU
UA | RU
18 февраля 2026, 15:34

В Харьковской области 5 человек отравились угарным газом: среди пострадавших двое детей

18 февраля 2026, 15:34
Читайте також українською мовою
Фото: ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области пять человек пострадали в результате отравления угарным газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что чрезвычайное событие произошло в поселке Подворья Солоницевской общины. В медицинское учреждение госпитализировали мужчину, 2 женщин и 2 детей.

По предварительным данным, причиной отравления явилась неисправность системы газового отопления.

По данным ГСЧС, с начала февраля 2026 года в Украине зафиксировано 58 случаев отравления угарным газом. Из них 27 случаев произошло из-за использования альтернативных источников энергии и отопления, в результате чего погибли 17 человек, еще 54 пострадали, среди них 22 ребенка.

Специалисты отмечают, угарный газ не имеет запаха и цвета, но крайне опасен для жизни. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности и регулярно проверять исправность отопительного оборудования.

Напомним, ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
спасатели ГСЧС дети Харьковская область больница угарный газ
В Киеве в салоне красоты на Печерске загорелся генератор
17 февраля 2026, 18:31
В Черкассах произошел пожар в пятиэтажке: спасены 14 человек
16 февраля 2026, 12:18
В Житомире из реки вытащили тело мужчины
16 февраля 2026, 07:20
Все новости »
18 февраля 2026
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Экологическая ситуация в Ивано-Франковске ухудшается, а местные власти снова говорят о строительстве храмов
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
Переговоры в Женеве: МИД подтвердил договоренность о следующей встрече по мирным усилиям
18 февраля 2026, 15:40
В Тернопольской области пьяный работник ТЦК сбил дорожный знак и протаранил полицейский автомобиль
18 февраля 2026, 15:22
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
18 февраля 2026, 14:50
В Днепре врачи ошибочно прооперировали здоровую руку ребенка
18 февраля 2026, 14:44
$12 тыс. за фиктивное трудоустройство: СБУ задержала руководителей оборонных предприятий
18 февраля 2026, 14:25
СМИ: Залужный рассказал об обыске СБУ в своем кабинете
18 февраля 2026, 13:51
17-летняя харьковчанка готовила серию взрывов в многолюдных местах
18 февраля 2026, 13:39
Взрыв в ТЦК Коломыи: прокуратура квалифицировала инцидент как теракт
18 февраля 2026, 13:24
На Днепропетровщине украинские защитники успешно отбили атаки врага – DeepState
18 февраля 2026, 12:57
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Франковск как маркер. Почему евроинтеграция буксует на уровне мэрий
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Все публикации »
Валерий Пекар
Ростислав Павленко
Валерий Чалый
Все блоги »