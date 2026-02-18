В Харьковской области 5 человек отравились угарным газом: среди пострадавших двое детей

Фото: ГСЧС Украины

В Харьковской области пять человек пострадали в результате отравления угарным газом

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что чрезвычайное событие произошло в поселке Подворья Солоницевской общины. В медицинское учреждение госпитализировали мужчину, 2 женщин и 2 детей.

По предварительным данным, причиной отравления явилась неисправность системы газового отопления.

По данным ГСЧС, с начала февраля 2026 года в Украине зафиксировано 58 случаев отравления угарным газом. Из них 27 случаев произошло из-за использования альтернативных источников энергии и отопления, в результате чего погибли 17 человек, еще 54 пострадали, среди них 22 ребенка.

Специалисты отмечают, угарный газ не имеет запаха и цвета, но крайне опасен для жизни. Спасатели призывают соблюдать правила безопасности и регулярно проверять исправность отопительного оборудования.

Напомним, ранее на Днепропетровщине с отравлением угарным газом госпитализировали семью с двумя младенцами. Причиной называют самовольно установленный теплогенератор в соседней квартире.