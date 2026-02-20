Фото: полиция

ДТП произошло 18 февраля в городе Богодухов на улице Харьковской

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Так, 21-летний водитель BMW не рассчитал скорость и вылетел на обочину. Там автомобиль врезался в грузовик MAN, стоявший с полуприцепом, загруженным дровами.

В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка легковушки. "Скорая" доставила ее в одну из больниц Харькова.

Транспортные средства изъяты. По факту аварии возбуждено уголовное производство.

