На Харьковщине легковушка влетела в грузовик с дровами: пострадала 17-летняя девушка
ДТП произошло 18 февраля в городе Богодухов на улице Харьковской
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Так, 21-летний водитель BMW не рассчитал скорость и вылетел на обочину. Там автомобиль врезался в грузовик MAN, стоявший с полуприцепом, загруженным дровами.
В результате столкновения пострадала 17-летняя пассажирка легковушки. "Скорая" доставила ее в одну из больниц Харькова.
Транспортные средства изъяты. По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Напомним, 19 февраля в Винницкой области произошло смертельное ДТП: столкнулись два грузовика MAN и DAF.
