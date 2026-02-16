11:20  16 февраля
16 февраля 2026, 09:09

В Харьковской области во время обстрелов пострадал ребенок и четверо взрослых

16 февраля 2026, 09:09
Фото: Харьковская ОВА
За прошедшие сутки россияне обстреляли восемь населенных пунктов в Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Татьяновка Шевченковской общины в результате атак пострадали пять человек, среди них 15-летний ребенок. В частности, острую стрессовую реакцию подверглись 57-летняя женщина и 61-летний мужчина. Информация о состоянии других пострадавших уточняется.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • В Богодуховском районе поврежден частный дом и хозяйственное сооружение в селе Ивашки.
  • В Купянском районе поврежден частный дом и два автомобиля в селе Татьяновка.
  • В Харьковском районе повреждены складские помещения в селе Ольховка и частный дом в поселке Слатино.
  • В Лозовском районе пострадала железнодорожная инфраструктура и электросети в городе Лозовая.

Напомним, ночью 16 февраля российские военные почти 10 раз атаковали Никопольский район артиллерией и FPV-дронами. Захватчики били по Никополю и Покровской общине. В результате вражеских ударов повреждена инфраструктура, возник пожар.

13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
04 февраля 2026
Бюрократическая "мясорубка": как травмированные на работе украинцы воюют за выплаты и льготы
С началом полномасштабной войны количество людей с инвалидностью в Украине выросло с 2,7 млн до 3,4 млн человек. Несмотря на необходимость лучшей поддержки пострадавших, реальность свидетельствует о м...
