В Харьковской области во время обстрелов пострадал ребенок и четверо взрослых

Фото: Харьковская ОВА

За прошедшие сутки россияне обстреляли восемь населенных пунктов в Харьковской области

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, в селе Татьяновка Шевченковской общины в результате атак пострадали пять человек, среди них 15-летний ребенок. В частности, острую стрессовую реакцию подверглись 57-летняя женщина и 61-летний мужчина. Информация о состоянии других пострадавших уточняется.

В результате обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

В Богодуховском районе поврежден частный дом и хозяйственное сооружение в селе Ивашки.

В Купянском районе поврежден частный дом и два автомобиля в селе Татьяновка.

В Харьковском районе повреждены складские помещения в селе Ольховка и частный дом в поселке Слатино.

В Лозовском районе пострадала железнодорожная инфраструктура и электросети в городе Лозовая.

Напомним, ночью 16 февраля российские военные почти 10 раз атаковали Никопольский район артиллерией и FPV-дронами. Захватчики били по Никополю и Покровской общине. В результате вражеских ударов повреждена инфраструктура, возник пожар.