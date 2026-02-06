Фейкові виплати від ООН та товари на OLX: прокуратура викрила групу шахраїв

Фото з відкритих джерел

Офіс Генерального прокурора припинив діяльність групи аферистів, які вкрали в людей близько мільйона гривень. Підозру оголосили трьом особам

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що на території України діяла група осіб, яка крала в людей гроші шахрайськими методами. Зокрема, вони маскувалися під представників міжнародних організацій та через Telegram пропонували громадянам нібито отримання грошової допомоги від Організації Об’єднаних Націй.

Також відомо, що аферисти прикидались продавцями різних товарів. Зокрема, на платформі OLX. Під час спілкування з людьми вони надсилали фішингові посилання, за якими громадяни вводили свої персональні та платіжні дані. Отримавши доступ до цієї інформації, вони незаконно списували кошти з рахунків потерпілих.

Обшуки проводились в Одесі, а також Харківській та Дніпропетровській областях. Організатору схеми вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.