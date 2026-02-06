16:59  07 лютого
06 лютого 2026, 10:16

Фейкові виплати від ООН та товари на OLX: прокуратура викрила групу шахраїв

06 лютого 2026, 10:16
Офіс Генерального прокурора припинив діяльність групи аферистів, які вкрали в людей близько мільйона гривень. Підозру оголосили трьом особам

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що на території України діяла група осіб, яка крала в людей гроші шахрайськими методами. Зокрема, вони маскувалися під представників міжнародних організацій та через Telegram пропонували громадянам нібито отримання грошової допомоги від Організації Об’єднаних Націй.

Також відомо, що аферисти прикидались продавцями різних товарів. Зокрема, на платформі OLX. Під час спілкування з людьми вони надсилали фішингові посилання, за якими громадяни вводили свої персональні та платіжні дані. Отримавши доступ до цієї інформації, вони незаконно списували кошти з рахунків потерпілих.

Обшуки проводились в Одесі, а також Харківській та Дніпропетровській областях. Організатору схеми вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, в Одесі шахраї за підробленими документами продали квартиру померлої жінки. Одного зловмисника затримали, його спільників встановлюють.

05 лютого 2026
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Російські спецслужби не залишають у спокої навіть найвіддаленіші від фронту регіони України
04 лютого 2026
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
З початком повномасштабної війни кількість людей з інвалідністю в Україні зросла з 2,7 млн до 3,4 млн осіб. Попри необхідність кращої підтримки постраждалих, реальність свідчить про безліч перешкод в ...
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
Робота ФСБ в тилу: як Росія атакує Захід України
Бюрократична "м'ясорубка": як травмовані на роботі українці воюють за виплати та пільги
Всі публікації »
