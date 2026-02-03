Масовані обстріли Харкова та області: одна людина загинула, п'ятеро поранені

Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворог атакував Харків і 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, п'ятеро постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зокрема, в с. Новоосинове загинула 85-річна жінка, постраждали 61-річна жінка та 58-річний чоловік.

У селі Ківшарівка постраждав 67-річний чоловік. У м. Дергачі – 22-річний чоловік та 79-річна жінка.

Ворог атакував Слобідський, Шевченківський, Основ’янський, Салтівський та Холодногірський райони Харкова, завдаючи ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Пошкоджено цивільні об’єкти:

м. Харків: багатоквартирний і приватний будинок, торгові павільйони, зупинка транспорту, 2 авто;

Богодухівський район: приватний будинок, 2 авто;

Куп’янський район: дитячий садок;

Ізюмський район: 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди, автомобіль;

Харківський район: приватні будинки та господарчі споруди у селах Смородське, Циркуни, Подвірки, Пісочин, Дергачі; автомобілі;

Лозівський район: пошкоджені електромережі;

Чугуївський район: приватний будинок.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харкова майже шість годин. Ворог застосовував касетні боєприпаси, безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та ракети.