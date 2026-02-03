00:55  03 лютого
Відомий український актор розповів, скільки коштує українське кіно
08:12  03 лютого
На Полтавщині зіткнулися легковик та автобус: є постраждалий
09:30  03 лютого
На Житомирщині неповнолітня стріляла в собаку з гвинтівки
UA | RU
UA | RU
03 лютого 2026, 09:34

Масовані обстріли Харкова та області: одна людина загинула, п'ятеро поранені

03 лютого 2026, 09:34
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

Протягом минулої доби ворог атакував Харків і 16 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, п'ятеро постраждали

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Зокрема, в с. Новоосинове загинула 85-річна жінка, постраждали 61-річна жінка та 58-річний чоловік.

У селі Ківшарівка постраждав 67-річний чоловік. У м. Дергачі – 22-річний чоловік та 79-річна жінка.

Ворог атакував Слобідський, Шевченківський, Основ’янський, Салтівський та Холодногірський райони Харкова, завдаючи ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі.

Пошкоджено цивільні об’єкти:

  • м. Харків: багатоквартирний і приватний будинок, торгові павільйони, зупинка транспорту, 2 авто;
  • Богодухівський район: приватний будинок, 2 авто;
  • Куп’янський район: дитячий садок;
  • Ізюмський район: 4 приватні будинки, 2 господарчі споруди, автомобіль;
  • Харківський район: приватні будинки та господарчі споруди у селах Смородське, Циркуни, Подвірки, Пісочин, Дергачі; автомобілі;
  • Лозівський район: пошкоджені електромережі;
  • Чугуївський район: приватний будинок.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська атакували енергетичну інфраструктуру Харкова майже шість годин. Ворог застосовував касетні боєприпаси, безпілотники типу "Шахед", "Молнія" та ракети.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Харківська область Харків війна атака поранені російська армія загибла
Ворожа атака на Київ: відомо про п'ятьох постраждалих
03 лютого 2026, 09:20
На Київщині внаслідок російської атаки пошкоджені будинки, постраждав чоловік
03 лютого 2026, 09:08
Масована ракетно-дронова атака по Одещині: понад 50 тисяч людей залишились без світла
03 лютого 2026, 08:48
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
На Київщині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
03 лютого 2026, 11:29
В Одесі з 4 лютого школи повертаються до очного навчання
03 лютого 2026, 11:20
Знімав побиття на відео: на Київщині офіцера ТЦК підозрюють у знущаннях над військовозобов'язаними
03 лютого 2026, 11:11
На Полтавщині жінка та дворічна дитина отруїлися чадним газом
03 лютого 2026, 10:57
У Києві судили агента РФ, який коригував удари ворога і називав себе православним
03 лютого 2026, 10:55
РФ вночі атакувала Україну 71 ракетою, зокрема 32 "Іскандерами", та 450 БпЛА
03 лютого 2026, 10:40
У Києві росіяни пошкодили музей Другої світової війни: фахівці оцінюють збитки
03 лютого 2026, 10:39
На Рівненщині вкрили схему заробітку на землі
03 лютого 2026, 10:30
Росія вперто намагається відновити велич СРСР
03 лютого 2026, 10:11
Зеленський про нічну атаку: "Москва обирає терор та ескалацію, тому потрібен максимальний тиск"
03 лютого 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
Валерій Чалий
Всі блоги »