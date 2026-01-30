18:39  30 січня
30 січня 2026, 19:25

На Харківщині трьох підлітків засудили до 12 років за жорстоке вбивство 62-річного чоловіка

30 січня 2026, 19:25
Фото: Прокуратура України
Троє підлітків отримали 12 років ув’язнення за вбивство 62-річного чоловіка, яке вони знімали на відео і поширили в Telegram

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Харківщині суд визнав винними трьох неповнолітніх у вбивстві 62-річного чоловіка в Берестині, що сталося у лютому 2024 року. За даними прокуратури, хлопці знімали напад на відео та поширили його в Telegram-каналі, пов’язаному із субкультурою скінхедів.

Троє неповнолітніх засуджені

Слідство встановило, що двоє з нападників були 14 років, третій – 15. Вони стріляли з пневматичного пістолета по пляшках у місцевому парку, а потім помітили перехожого чоловіка. Неповнолітні приховали обличчя під масками та балаклавами, наздогнали чоловіка і завдали численних ударів по всьому тілу, включно з головою та ребрами. Коли потерпілий перестав подавати ознаки життя, нападники не надали допомоги і залишили місце події.

Прокуратура підкреслює, що найстарший із підлітків визнавав себе членом руху скінхедів і хотів зафіксувати злочин для підтвердження своєї приналежності. Незважаючи на відмову підлітків визнавати провину, суд врахував зібрані докази та ухвалив вирок.

Златопільський міськрайонний суд Харківської області призначив усім трьом по 12 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили засуджені перебуватимуть під вартою. Під час розслідування правоохоронці також нагадали батькам про необхідність контролю за дозвіллям дітей у мережі та попередили про небезпеку участі у спільнотах, що пропагують насильство.

Раніше повідомлялося, на Харківщині суд розглянув справу 86-річної жінки, яка роками терпіла знущання від власної доньки – пенсіонерка зазнавала фізичного та психологічного насильства.

