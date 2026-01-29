В Харьковской области пенсионерка жила на деньги мертвого мужчины

Фото: Нацполиция

В Харьковской области разоблачили 62-летнюю женщину. Оказалось, что она пользовалась банковским счетом своего ушедшего из жизни мужа

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews .

Женщина после того, как ее муж умер, осуществила несанкционированный доступ к автоматизированной системе дистанционного банкинга "Приват24" с помощью мобильного телефона. Впоследствии она провела ряд сделок. В общей сложности сумма нанесенного ущерба банковскому учреждению составила более 25 тысяч гривен.

Следователи отдела полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 по процессуальному руководству Слободской окружной прокуратуры г. Харькова сообщили о подозрении местной жители в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст.361 (несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) и ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Женщине грозит до 8 лет лишения свободы", – сообщили в полиции.

Напомним, во Львовской области разоблачили аферистов, укравших у людей почти миллион. Злоумышленники использовали "вишинг-схему". Они притворялись работниками банка и звонили людям. Затем они убеждали их перевести деньги на счета, подконтрольные мошенникам. По такому сценарию злоумышленники "заработали" 824 тысячи гривен, обманув 19 человек.