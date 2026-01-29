19:10  29 січня
На Харківщині пенсіонерка жила на гроші мертвого чоловіка

Фото: Нацполіція
У Харківській області викрили 62-річну жінку. Виявилося, що вона користувалась банківським рахунком свого чоловіка, який пішов із життя

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Жінка після того, як її чоловік помер, здійснила несанкціонований доступ до автоматизованої системи дистанційного банкінгу "Приват24" за допомогою його мобільного телефону. Згодом вона провела низку операцій. Загалом сума завданих збитків банківській установі склала понад 25 тисяч гривень.

"Слідчі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 за процесуальним керівництвом Слобідської окружної прокуратури м. Харкова повідомили про підозру місцевій мешканці у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж) та ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує до 8 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині викрили аферистів, які вкрали в людей майже мільйон. Зловмисники використали "вішинг-схему". Вони прикидались працівниками банку та дзвонили людям. Потім вони переконували їх перевести гроші на рахунки, які підконтрольні шахраям. За таким сценарієм зловмисники "заробили" 824 тисячі гривень, ошукавши 19 людей.

