Фото: ГСЧС

В результате вражеской атаки беспилотниками по частному сектору в Вольнянске пострадали по меньшей мере три человека

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7:00 количество травмированных в результате российского обстрела Вольнянска возросло до трех человек.

Чрезвычайщики завершили аварийно-спасательные работы.

Напомним, ночью 29 января оккупанты нанесли удар по частному сектору в Вольнянске Запорожского района. В результате обстрела погибли трое мирных жителей. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.