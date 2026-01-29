08:39  29 января
На Житомирщине мусоровоз наехал на пенсионерку – женщина погибла
08:27  29 января
Столкновение авто на Кировоградщине: один человек погиб, другая – травмирована
07:53  29 января
Избили и оставили без присмотра младенца: на Полтавщине родителям сообщено о подозрении
29 января 2026, 07:57

Атака на Запорожский район: количество пострадавших увеличилось

29 января 2026, 07:57
Фото: ГСЧС
В результате вражеской атаки беспилотниками по частному сектору в Вольнянске пострадали по меньшей мере три человека

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

По состоянию на 7:00 количество травмированных в результате российского обстрела Вольнянска возросло до трех человек.

Чрезвычайщики завершили аварийно-спасательные работы.

Напомним, ночью 29 января оккупанты нанесли удар по частному сектору в Вольнянске Запорожского района. В результате обстрела погибли трое мирных жителей. Ранее сообщалось об одном пострадавшем.

27 января 2026
Зима климатическая и политическая. Какими будут последствия для Украины и украинцев
Разрушенные ракетами ТЭЦ и морозами трубы в домах отремонтировать значительно проще, чем политический раскол, разрушающий во время войны страну
23 января 2026
Мир после порядка. Как нынешний Давос поможет Украине и Европе
Последний форум в Давосе оказался похожим на поминки по прежнему мировому порядку
22 января 2026
Он больше не работает на кладбище. Посадят ли политтехнолога Петрова
История с бронирующим трудоустройством Владимира Петрова на Национальном военном мемориальном кладбище может выйти боком не только ему самому, но и власти
16 января 2026
Снова за решетку? Вспоминаем предыдущие аресты Тимошенко
Юлия Владимировна может третий раз в жизни попасть за решетку
В Николаеве мужчина из-за ревности убил жену и застрелился после нескольких недель жизни с телом
29 января 2026, 10:03
Смерть туристки на Драгобрате: после экспертиз подозрение получило руководство курорта
29 января 2026, 09:57
Оккупанты ударили по центру Херсона: в ГВА показали последствия
29 января 2026, 09:50
Сотрудница Верховной Рады купила 27-м земельный участок на Харьковщине
29 января 2026, 09:41
В Одессе увеличилось количество погибших в результате российской атаки 27 января
29 января 2026, 09:29
Пьяный киевлянин напал на 76-летнюю консьержку – полиция задержала хулигана
29 января 2026, 09:16
В Одессе в результате ночной атаки возник пожар на промышленном объекте
29 января 2026, 09:10
На Тернопольщине юрист продавал "командировку" за границу через оборонное предприятие за $15 тысяч
29 января 2026, 09:01
В Харьковской области в результате обстрелов погиб 47-летний мужчина
29 января 2026, 08:56
РФ ночью запустила по Украине 105 беспилотников: ПВО обезвредила 84 БпЛА
29 января 2026, 08:49
