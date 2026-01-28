Удар дронів РФ по пасажирському потягу на Харківщині: п'ятеро загиблих

Фото: Прокуратура України

Через російський удар по пасажирському потягу сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове" п'ятеро людей загинули, є постраждалі

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, неподалік села Язикове, яке належить до Барвінковської громади Ізюмського району, російські війська здійснили три удари. Два з них зафіксовано поблизу поїзда, а один влучив у вагон, що спричинило пожежу.

У той момент у поїзді перебувало понад 155 пасажирів, з яких у постраждалому вагоні було 18 осіб.

Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих та двох поранених. Іще чотирьох пасажирів шукають рятувальники.

Виявлено фрагменти тіл, ідентифікація загиблих можлива лише після проведення ДНК-експертиз.

За попередніми даними, РФ застосувала три ударні безпілотники, ймовірно типу "Герань-2".

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія повинна відповідати за те, що вона робить.

"Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на Росію", – наголосив він.

Нагадаємо, 27 січня близько 16:30 російський безпілотник вдарив по потягу Чоп–Барвінкове на перегоні в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки зайнявся вогонь у вагоні та електровозі.