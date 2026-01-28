01:55  28 січня
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі
23:05  27 січня
Київ повернеться до жорстких графіків відключень електроенергії
17:25  27 січня
Росіяни атакували пасажирський потяг на Харківщині
UA | RU
UA | RU
28 січня 2026, 07:15

Удар дронів РФ по пасажирському потягу на Харківщині: п'ятеро загиблих

28 січня 2026, 07:15
Читайте также на русском языке
Фото: Прокуратура України
Читайте также
на русском языке

Через російський удар по пасажирському потягу сполученням "Чоп – Харків – Барвінкове" п'ятеро людей загинули, є постраждалі

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, неподалік села Язикове, яке належить до Барвінковської громади Ізюмського району, російські війська здійснили три удари. Два з них зафіксовано поблизу поїзда, а один влучив у вагон, що спричинило пожежу.

У той момент у поїзді перебувало понад 155 пасажирів, з яких у постраждалому вагоні було 18 осіб.

Станом на зараз відомо про п'ятьох загиблих та двох поранених. Іще чотирьох пасажирів шукають рятувальники.

Виявлено фрагменти тіл, ідентифікація загиблих можлива лише після проведення ДНК-експертиз.

За попередніми даними, РФ застосувала три ударні безпілотники, ймовірно типу "Герань-2".

На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. За його словами, Росія повинна відповідати за те, що вона робить.

"Росіяни значно збільшили можливості вбивати, можливості тероризувати. Вони вкладаються в прогрес терору. І наша справа – і це те, що має об’єднати всіх нормальних людей світу – забезпечити прогрес захисту життя. Це можливо завдяки тиску на Росію", – наголосив він.

Нагадаємо, 27 січня близько 16:30 російський безпілотник вдарив по потягу Чоп–Барвінкове на перегоні в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки зайнявся вогонь у вагоні та електровозі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна поїзд прокуратура терористи загиблі Харківська область тіла загиблих російська армія цивільні дрони пасажири
РФ вдарила балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу: є поранені
28 січня 2026, 07:11
Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок, є постраждалі
28 січня 2026, 06:58
Всі новини »
27 січня 2026
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Зруйновані ракетами ТЕЦ і морозами труби у будинках відремонтувати значно простіше, ніж політичний розкол, який у часи війни руйнує країну
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
Пастка гарантій: примус до відмови від територій під виглядом безпеки
28 січня 2026, 07:46
В Одесі російські БпЛА влучили в православний монастир та житловий будинок
28 січня 2026, 07:41
На Миколаївщині фура протаранила припарковану ГАЗель: водій загинув під колесами власного авто
28 січня 2026, 07:31
На Київщині через атаку БПЛА зайнялася багатоповерхівка: загинули дві людини, серед постраждалих – діти
28 січня 2026, 07:23
РФ вдарила балістикою по інфраструктурі Кривого Рогу: є поранені
28 січня 2026, 07:11
Росіяни вдарили по Запоріжжю: пошкоджені понад сто квартир та 20 автівок, є постраждалі
28 січня 2026, 06:58
Співачка Надя Дорофєєва зізналась, що вона інколи мріє змінити в собі
28 січня 2026, 01:55
"Вони мене мають шукати": акторка Анна Саліванчук розповіла, де чоловіки мають шанс із нею познайомитися
28 січня 2026, 01:35
Дружина ексміністра МЗС Кулеби розповіла, чому українці активно купують секс-іграшки під час обстрілів
28 січня 2026, 00:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Зима кліматична і політична. Якими будуть наслідки для України і українців
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Всі публікації »
Олег Саакян
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Всі блоги »