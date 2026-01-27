Фото: Національна поліція України

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

27 січня близько 16:30 російський безпілотник вдарив по потягу Чоп–Барвінкове на перегоні в Ізюмському районі Харківської області. Внаслідок атаки зайнявся вогонь у вагоні та електровозі.

Станом на 19:00 за медичною допомогою звернулися двоє пасажирів, їх доправили до лікарні. На місце події прибули поліцейські, рятувальники та медики. Також для перевезення інших пасажирів було направлено автобуси.

За фактом атаки розпочато кримінальне провадження за статтями, що стосуються воєнних злочинів. Всі профільні служби продовжують надавати допомогу громадянам та забезпечувати безпеку на місці.

Раніше, 26 січня російські військові атакували Харків. Тоді постраждали об’єкти енергетичної інфраструктури та школа.