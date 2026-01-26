Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1020 оккупантов, три танка, одну бронемашину, 32 артиллерийские системы, а также 148 единиц автомобильной и специальной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 26.01.26 ориентировочно составили:

Напомним, бойцы Центра "Альфа" СБУ за прошлый год уничтожили российские системы ПВО на 4 миллиарда долларов.