16:40  16 января
В Херсонской области массово увольняются мэры городов
16:04  16 января
В Киеве массово прорывает трубы в многоэтажках, вода затапливает подъезды
15:13  16 января
В Украине в выходные ожидается до -22 градусов
16 января 2026, 17:56

РФ усиливает давление в Запорожской области, украинские подразделения вынуждены оставлять позиции

16 января 2026, 17:56
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Российская армия продолжает штурмовать Гуляйполе в Запорожской области. Бои продолжаются в западной части города

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState.

Как отмечается, оккупанты продолжают поглощать город, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты.

"Все могли увидеть существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно фиксировались кацапы, все время пробовали закрепиться и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что заставило бойцов Сил Обороны оставить позиции", – говорится в сообщении.

Аналитики сообщают, что бои продолжаются в западной части Гуляйполя, где также постоянно фиксируется противник.

Напомним, в конце 2025 года россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. В областном центре было зафиксировано несколько пожаров.

РФ война Запорожская ОВА Гуляйполе DeepState
