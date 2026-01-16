РФ усиливает давление в Запорожской области, украинские подразделения вынуждены оставлять позиции

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные аналитического проекта DeepState.

Как отмечается, оккупанты продолжают поглощать город, отправляя на постоянные штурмовые действия небольшие группы пехоты.

"Все могли увидеть существенное увеличение красной зоны в городе, где уже давно фиксировались кацапы, все время пробовали закрепиться и со временем их количество в этой части стало преобладающим, что заставило бойцов Сил Обороны оставить позиции", – говорится в сообщении.

Аналитики сообщают, что бои продолжаются в западной части Гуляйполя, где также постоянно фиксируется противник.

Напомним, в конце 2025 года россияне атаковали промышленную инфраструктуру в Запорожье. В областном центре было зафиксировано несколько пожаров.