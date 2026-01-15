Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 14 января на автодороге в Чугуевском районе во время проведения полицейскими эвакуации населения вражеский FPV-дрон попал в автомобиль.

В результате атаки служебный автомобиль сгорел дотла.

Правоохранители задокументировали последствия вражеского удара.

Напомним, утром 15 января кафиры сбросили КАБ на центральную часть Белополья Сумского района. В результате атаки погиб мужчина, четыре человека получили ранения.