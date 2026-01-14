Стал почетным донором: в Харьковской области полицейский сдавал кровь более 40 раз

Фото: Нацполиция

Майор Чугуевского отдела полиции получил звание "Почетный донор Украины". В полиции отметили, что донорство является реальным вкладом в спасение жизни

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Начальник сектора мониторинга отдела полиции №2 Чугуевского РУП, майор полиции Юрий Баздырев сдавал кровь 44 раза. Именно поэтому 13 января он получил звание "Почетный донор Украины".

Понятно, что в подразделении служит еще один знатный донор. Это капитан полиции Бабенко Александр, начальник дознания. Он более 70 раз приобщался к донорскому движению.

"Донорство крови — это реальный вклад в спасение жизни, поддержку наших защитников, пострадавших гражданских и всех нуждающихся в неотложной медицинской помощи", - говорят в полиции.

