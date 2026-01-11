В Харькове работники ТЦК обругали и избили ветерана войны

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "МедиаПорт".

Пострадавший рассказал журналистам, что утром 7 января увидел, как посреди дороги "неизвестные тащили парня в микроавтобус". Человек остановился и вышел, чтобы выяснить, что происходит. Между мужчинами началась ссора, которая переросла в драку.

"Я подошел, спросил: "Ребята, что вы творите? Я вас чуть не сбил". Словесная перепалка, меня стали посылать. Сказали: "Сейчас мы тебя тоже упаковаем, раз такой умный". Я им сказал, что я являюсь ветераном войны, участником боевых действий, списан. Они меня все равно матом обложили, началась перепалка, они меня повалили на землю, один из них придушил меня сзади. В результате избили", – рассказывает ветеран.

Позже Александр вместе с женой уехал в ТЦК, чтобы поговорить с руководством, где, по словам ветерана, его снова избили, а жене повредили руку. Впоследствии у мужчины диагностировали сотрясение мозга и ушибы.

Супруги написали заявление в полицию и планируют обратиться в ГБР.

