15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
UA | RU
UA | RU
29 декабря 2025, 15:35

В Харькове мужчина убил собственную бабушку молотком

29 декабря 2025, 15:35
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

В Харькове правоохранители задержали 52-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве его 88-летней бабушки

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

27 декабря во время патрулирования Холодногорского района правоохранители заметили мужчину, который вел себя очень подозрительно. Во время общения он признался в убийстве бабушки. Во время проверки полиция обнаружила тело пожилой женщины в частном доме.

Известно, что мужчина несколько раз ударил бабушку молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Правоохранители задержали ее внука. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Харьковская область убийство полиция
В Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя
26 декабря 2025, 13:34
Ссора за рюмкой закончилась смертью: на Черниговщине женщину приговорили к 8 годам
26 декабря 2025, 12:56
В метро Киева задержали мужчину, который ножом ранил двух пассажиров
26 декабря 2025, 08:22
Все новости »
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Нардеп "Слуги народа" из Закарпатья получил подозрение в деле НАБУ и обысков в Верховной Раде
29 декабря 2025, 15:59
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
29 декабря 2025, 15:44
В Киеве военный на светофоре врезался в авто: погибла мать двоих детей
29 декабря 2025, 15:05
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 14:56
Есть реальный шанс на завершение боевых действий весной
29 декабря 2025, 14:42
Агент РФ и Беларуси в Киеве: СБУ предотвратила атаки на ТЭЦ
29 декабря 2025, 14:35
Слухи об отставке Залужного опровергли: он остается послом
29 декабря 2025, 14:06
Отец спас семью: на Закарпатье восемь человек отравились угарным газом
29 декабря 2025, 13:52
В Винницкой области дед насиловал родную внучку: 57-летний мужчина предстанет перед судом
29 декабря 2025, 13:47
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Валерий Пекар
Виктор Шлинчак
Валерий Пекар
Все блоги »