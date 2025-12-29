В Харькове мужчина убил собственную бабушку молотком

Иллюстративное фото

В Харькове правоохранители задержали 52-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве его 88-летней бабушки

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

27 декабря во время патрулирования Холодногорского района правоохранители заметили мужчину, который вел себя очень подозрительно. Во время общения он признался в убийстве бабушки. Во время проверки полиция обнаружила тело пожилой женщины в частном доме.

Известно, что мужчина несколько раз ударил бабушку молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте. Правоохранители задержали ее внука. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве 28-летний мужчина на глазах у связанного отца жестоко убил 89-летнюю бабушку, избивая ее чайником и задушив, а затем пытался убить собственную мать.