В Хмельницком мужчина убил женщину и спрятал ее тело в гараже

Фото: Национальная полиция

Правоохранители завершили расследование и направили в суд уголовное производство по убийству 35-летней жительницы областного центра

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Обвиняемый – 36-летний бывший сожитель женщины. Ему инкриминируют умышленное убийство (ч. 1 ст. 115 УКУ), за которое грозит до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, в конце сентября 2025 года погибшая встретилась с мужем в его гараже, где они вместе употребляли алкоголь. Во время конфликта мужчина избил женщину, которая от полученных травм скончалась на месте. Чтобы скрыть следы преступления, он сбросил тело в смотровую яму, запер гараж и скрылся.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника, задержали его и объявили подозрение. Уголовное производство направлено в суд для рассмотрения.

