14:56  07 января
Приковывала цепями к кровати: в Кировоградской области работнице детдома объявили подозрение
14:21  07 января
В центре Киева троллейбус застрял в провале дороги
15:11  07 января
В Сумской области перевернулась маршрутка: пострадали 8 пассажиров
07 января 2026, 14:00

В Харькове разоблачили хищение средств на теплопунктах, которые не существовали

07 января 2026, 14:00
Фото: прокуратура
В Харькове разоблачили присвоение бюджетных средств на теплопунктах, которые на самом деле не существовали. Подозрение получил директор фирмы

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, общество с ограниченной ответственностью (ООО) заключило договор с коммунальным предприятием Харьковского городского совета на установку индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах города. Директор ООО подписал документы о выполнении работ, которые вообще не проводились.

Бюджетные средства выделялись на теплопункты. При этом директор перевел эти деньги на свой счет, оформив это как ссуду. Сумма незаконно присвоенных средств территориального общества Харькова составляет почти 1,2 млн гривен.

"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова директору фирмы уведомлено о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, а также в легализации (отмывании) имущества (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, на Буковине сообщено о подозрении 15 чиновникам за масштабные хищения бюджетных средств. Среди них – руководители коммунальных предприятий, сельские головы, руководители государственных учреждений, представители частных компаний и подрядных организаций.

прокуратура Харьков хищение средств
