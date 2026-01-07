Фото: прокуратура

В Харькове разоблачили присвоение бюджетных средств на теплопунктах, которые на самом деле не существовали. Подозрение получил директор фирмы

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области, передает RegioNews.

Как выяснили правоохранители, общество с ограниченной ответственностью (ООО) заключило договор с коммунальным предприятием Харьковского городского совета на установку индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах города. Директор ООО подписал документы о выполнении работ, которые вообще не проводились.

Бюджетные средства выделялись на теплопункты. При этом директор перевел эти деньги на свой счет, оформив это как ссуду. Сумма незаконно присвоенных средств территориального общества Харькова составляет почти 1,2 млн гривен.

"При процессуальном руководстве Слободской окружной прокуратуры г. Харькова директору фирмы уведомлено о подозрении в присвоении чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенном в особо крупных размерах, а также в легализации (отмывании) имущества (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

