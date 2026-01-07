10:30  07 січня
Писав у Telegram про ЗСУ: жителя Бахмута засудили за "спілкування" в соцмережі
10:46  07 січня
Росіяни зранку обстріляли середмістя Херсона: є загиблий
11:18  07 січня
На Буковині під колесами легковика загинула 38-річна жінка
07 січня 2026, 14:00

У Харкові викрили розкрадання коштів на теплопунктах, які не існували

07 січня 2026, 14:00
Фото: прокуратура
У Харкові викрили привласнення бюджетних коштів на теплопунктах, які насправді не існували. Підозру отримав директор фірми

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) уклало договір із комунальним підприємством Харківської міської ради на встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках міста. Директор ТОВ підписав документи про виконання робіт, які насправді взагалі не проводились.

Бюджетні кошти виділялись на теплопункти. При цьому директор перевів ці гроші на свій рахунок, оформивши це як позику. Сума незаконно привласнених коштів територіальної громади Харкова становить майже 1,2 млн гривень.

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова директору фірми повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у легалізації (відмиванні) майна (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, на Буковині повідомлено про підозру 15 посадовцям за масштабні розкрадання бюджетних коштів. Серед яких – керівники комунальних підприємств, сільські голови, очільники державних установ, представники приватних компаній та підрядних організацій.

06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
07 серпня 2025
Історія українських референдумів: як це було
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Геннадій Друзенко
Ігор Луценко
Віктор Шлінчак
