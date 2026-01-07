Фото: прокуратура

У Харкові викрили привласнення бюджетних коштів на теплопунктах, які насправді не існували. Підозру отримав директор фірми

Про це повідомляє прокуратура Харківської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) уклало договір із комунальним підприємством Харківської міської ради на встановлення індивідуальних теплових пунктів у житлових будинках міста. Директор ТОВ підписав документи про виконання робіт, які насправді взагалі не проводились.

Бюджетні кошти виділялись на теплопункти. При цьому директор перевів ці гроші на свій рахунок, оформивши це як позику. Сума незаконно привласнених коштів територіальної громади Харкова становить майже 1,2 млн гривень.

"За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова директору фірми повідомлено про підозру у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, а також у легалізації (відмиванні) майна (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

