04 января 2026, 16:30

Харьковскую область снова накроет снег: когда ухудшится погода и чего ждать водителям

04 января 2026, 16:30
Фото: иллюстративное
Ожидается новое ухудшение погодных условий, связанное с очередной волной снегопада

Об этом сообщает Служба восстановления и развития инфраструктуры, передает RegioNews.

По их информации, осадки начнут покрывать регион в вечернее время, ориентировочно около 18:00. Непогода зайдет с юго-западного направления и постепенно распространится на большую часть области.

По прогнозам синоптиков, снегопад продлится до утра понедельника, примерно до 05:00. Интенсивность осадков местами может достигать почти одного сантиметра снега в час. При температуре воздуха от минус одного до минус двух градусов существует риск образования снежных заносов, особенно на открытых участках автодорог и между населенными пунктами.

Дорожные службы региона уверяют, что готовы к сложным погодным условиям. Специализированная техника, материалы для противообледенительной обработки и дежурные бригады находятся в режиме повышенной готовности. В случае необходимости дорожники будут оперативно расчищать проезжую часть и обеспечивать проезд транспорта на основных маршрутах области.

Водителей просят быть внимательными на дорогах, уменьшать скорость движения и соблюдать безопасную дистанцию. По возможности рекомендуют воздержаться от ночных поездок.

Ранее сообщалось, сложные погодные условия с сильным ветром и снегопадом могут повлиять на работу электросетей в регионах. В частности, непогода может приводить к аварийным отключениям электроэнергии.

