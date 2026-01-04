09:17  03 января
В Харькове из-за ракетной атаки погиб 3-х летний ребенок, по меньшей мере 30 раненых
14:15  03 января
Президент Венесуэлы Николас Мадуро вместе с женой был захвачен и вывезен из страны
11:15  03 января
Единый реестр оружия МВД временно приостанавливает работу: что необходимо знать
04 января 2026, 12:00

В Харьковской области за последние сутки в результате обстрелов пострадали 32 человека, 4 погибших

04 января 2026, 12:00
Фото: Национальная полиция Украины
В Харьковской области за последние сутки зафиксированы новые последствия атак российских войск, есть пострадавшие и разрушения домов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Харьковской области зафиксированы новые последствия вражеских обстрелов. За последние сутки войска рф применили управляемые авиабомбы и различные виды беспилотников против мирного населения. Больше всего пострадали Чугуевский и Купянский районы.

Ночью оккупанты атаковали село Жуков Яр в Купянском районе. Повреждены частные дома и гражданский автомобиль. В селе Осиново в результате обстрела разрушено здание, однако люди не пострадали.

Вражеские удары повредили частные дома

В Чугуевском районе из-за обстрелов пострадала 50-летняя женщина. Также были повреждены частные дома, автосервис и автомобиль. Полицейские продолжают документировать все последствия атак.

В Харькове продолжаются разборы завалов после ракетного удара 2 января. Во время поисково-спасательной операции обнаружены фрагменты тел двух погибших. Общее количество пострадавших в настоящее время составляет 32, погибших – четверо, среди которых 3-х летний мальчик. Поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, российские войска совершили ракетный обстрел Золотоношского района Черкасской области, в результате которого 5 человек получили травмы, двое из них были госпитализированы, а другие получили амбулаторную помощь.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
