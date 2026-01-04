Фото: Национальная полиция Украины

В Харьковской области за последние сутки зафиксированы новые последствия атак российских войск, есть пострадавшие и разрушения домов

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В Харьковской области зафиксированы новые последствия вражеских обстрелов. За последние сутки войска рф применили управляемые авиабомбы и различные виды беспилотников против мирного населения. Больше всего пострадали Чугуевский и Купянский районы.

Ночью оккупанты атаковали село Жуков Яр в Купянском районе. Повреждены частные дома и гражданский автомобиль. В селе Осиново в результате обстрела разрушено здание, однако люди не пострадали.

Вражеские удары повредили частные дома

В Чугуевском районе из-за обстрелов пострадала 50-летняя женщина. Также были повреждены частные дома, автосервис и автомобиль. Полицейские продолжают документировать все последствия атак.

В Харькове продолжаются разборы завалов после ракетного удара 2 января. Во время поисково-спасательной операции обнаружены фрагменты тел двух погибших. Общее количество пострадавших в настоящее время составляет 32, погибших – четверо, среди которых 3-х летний мальчик. Поисковые работы продолжаются.

Ранее сообщалось, российские войска совершили ракетный обстрел Золотоношского района Черкасской области, в результате которого 5 человек получили травмы, двое из них были госпитализированы, а другие получили амбулаторную помощь.