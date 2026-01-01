На Прикарпатье столбики термометра опустились до -18 градусов

иллюстративное фото: из открытых источников

В высокогорье Карпат в Ивано-Франковской области фиксируют сложные и опасные погодные условия. Спасатели призывают туристов воздержаться от выходов в горы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По состоянию на утро четверга, 1 января, на горе Поп Иван зафиксировали облачность и ограниченную видимость.

Кроме того, спасатели предупредили о снеге, сильном ветре юго-западного направления до 13 м/с и морозе до -18 градусов.

Также в высокогорье наблюдаются снежные переметы более одного метра, что существенно усложняет передвижение и ориентировку даже для опытных туристов. Спасатели отмечают, что в таких условиях походы следует отложить до улучшения погоды.

