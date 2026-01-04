Харківщину знову накриє сніг: коли погіршиться погода та чого чекати водіям

Фото: ілюстративне

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури, передає RegioNews.

За їхньою інформацією, опади почнуть накривати регіон у вечірній час, орієнтовно близько 18:00. Негода зайде з південно-західного напрямку та поступово пошириться на більшу частину області.

За прогнозами синоптиків, снігопад триватиме до ранку понеділка, приблизно до 05:00. Інтенсивність опадів місцями може сягати майже одного сантиметра снігу за годину. За температури повітря від мінус одного до мінус двох градусів існує ризик утворення снігових заметів, особливо на відкритих ділянках автошляхів та між населеними пунктами.

Дорожні служби регіону запевняють, що підготовлені до складних погодних умов. Спеціалізована техніка, матеріали для протиожеледної обробки та чергові бригади перебувають у режимі підвищеної готовності. У разі потреби дорожники оперативно розчищатимуть проїжджу частину та забезпечуватимуть проїзд транспорту на основних маршрутах області.

Водіїв просять бути уважними на дорогах, зменшувати швидкість руху та дотримуватися безпечної дистанції. За можливості рекомендують утриматися від нічних поїздок.

Раніше повідомлялося, складні погодні умови з сильним вітром і снігопадом можуть впливати на роботу електромереж у регіонах. Зокрема, негода може призводити до аварійних відключень електроенергії.