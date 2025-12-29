09:58  29 декабря
29 декабря 2025, 08:39

Сильный ветер и снег обесточили Тернопольщину, Ровенщину и Прикарпатье

29 декабря 2025, 08:39
Фото: Ровенская ОВА
Непогода вызвала массовые отключения электроэнергии в регионах Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Тернопольскую, Ровенскую и Ивано-Франковскую ОВА.

Отмечается, что по состоянию на 6:00 из-за непогоды в Тернопольской области обесточены 109 населенных пунктов. Без света осталось 12 699 потребителей.

Оперативно-выездные бригады работают в усиленном режиме, выполняя восстановительные работы.

Сложные погодные условия привели к аварийным отключениям электроэнергии в других регионах страны. Сильный ветер, снегопады и гололедица повлияли на Прикарпатье и Ровенскую область.

В ночь с 27 на 28 декабря из-за порывов ветра и интенсивного снегопада на Франковщине полностью обесточено 15 населенных пунктов, еще 26 – частично. Больше всего пострадали Калушская, Богородчанская, Лисецкая и Надворнянская общины. Повреждения электросетей зафиксированы также в общинах Тлумаччины, Косовщины, Снятинщины, Коломыйщины, Городенковщины и Рожнятовщины.

В Ровенской области частичные обесточивания зафиксированы во всех районах области. Без электроснабжения остались потребители в 28 населенных пунктах.

Жители регионов призывают соблюдать правила безопасности, не приближаться к оборванным проводам и сообщать об опасных ситуациях энергетическим службам.

Напомним, на Франковщине из-за непогоды спасатели отбуксировали 12 легковых автомобилей и автобус, а также эвакуировали 32 человека, среди которых 7 детей, оказавшихся в сложной дорожной ситуации.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
