16 февраля
РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
16 февраля 2026, 20:44

РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

16 февраля 2026, 20:44
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ нанесла ракетный удар баллистике по объекту инфраструктуры Кривого Рога

Как передает RegioNews, об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Позже в Днепропетровской ОВА сообщили, что враг нанес удар по Кривому Рогу. Попал по транспортной инфраструктуре.

Предварительно обошлось без пострадавших.

Напомним, в Кривом Роге будут судить 40-летнюю женщину за злостное невыполнение обязанностей по уходу за детьми. Ее двое малышей погибли во время пожара.

16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
07 августа 2025
