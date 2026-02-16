РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу

иллюстративное фото: из открытых источников

Как передает RegioNews, об этом заявил глава Совета обороны города Александр Вилкул.

Позже в Днепропетровской ОВА сообщили, что враг нанес удар по Кривому Рогу. Попал по транспортной инфраструктуре.

Предварительно обошлось без пострадавших.

