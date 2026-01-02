Ночная атака на энергетику: Запорожье и прифронтовые области без света

Иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь на 2 января противник снова нанес удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики, передает RegioNews.

Атаки зафиксированы в Николаевской и Запорожской областях. Утром остаются обесточенными потребители в Запорожской области, в частности в городе Запорожье, а также в других прифронтовых регионах.

В Одесской и Киевской области продолжается восстановление поврежденного ранее оборудования. В Одесской области без электроснабжения остаются более 11 тысяч потребителей.

Кроме того, из-за неблагоприятных погодных условий обесточены 27 населенных пунктов в Ивано-Франковской области и 17 населенных пунктов во Львовской области. Ремонтные бригады работают над восстановлением линий.

Для балансировки энергосистемы осуществляется импорт электроэнергии и применяются меры по ограничению потребления. В большинстве регионов действуют графики почасовых отключений.

Напомним, в ночь на 2 января РФ атаковала Украину 116 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и другими беспилотниками по направлениям. Около 70 из них были "шахедами". Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а обломки сбитых аппаратов упали на двух локациях.