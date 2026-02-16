В Украине более чем на четверть выросло количество погибших от ударов РФ мирных жителей

иллюстративное фото: из открытых источников

В прошлом году количество жертв среди гражданского населения Украины в результате российских военных ударов по городам и инфраструктуре возросло на 26%

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на британское издание The Guardian, которое, в свою очередь, ссылается на данные международной организации по мониторингу конфликтов Action on Armed Violence (AOAV).

Как отмечается, в 2025 году в результате взрывов в Украине погибли 2248 гражданских людей и 12 493 получили ранения.

"В среднем во время каждого удара погибали или получали ранения 4,8 гражданских, что на 33% больше, чем в 2024 году, причем самый страшный удар был нанесен 24 июня в городе Днепр. Российские ракеты поразили пассажирский поезд, жилые дома и школы, в результате чего 21 человек погиб и 314 получили ранения, в том числе 38 детей", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, потери Украины и РФ в войне составляют около 2 млн. Об этом свидетельствуют данные аналитического Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне.