На Львовщине пограничники обнаружили тайник с "Айфонами" на 700 тысяч гривен

фото: ГПСУ

В пункте пропуска «Шегини» пограничники обнаружили 10 телефонов марки iPhone 17-й модели, скрытых в специально обустроенном тайнике в подлокотнике микроавтобуса

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Транспортным средством управлял 47-летний Черновцы, который направлялся из Республики Польша в Украину. По словам водителя, технику он перевозил "для личного пользования".

Общая стоимость обнаруженных гаджетов составляет более 700 тысяч гривен.

