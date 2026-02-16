На Львовщине пограничники обнаружили тайник с "Айфонами" на 700 тысяч гривен
В пункте пропуска «Шегини» пограничники обнаружили 10 телефонов марки iPhone 17-й модели, скрытых в специально обустроенном тайнике в подлокотнике микроавтобуса
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Транспортным средством управлял 47-летний Черновцы, который направлялся из Республики Польша в Украину. По словам водителя, технику он перевозил "для личного пользования".
Общая стоимость обнаруженных гаджетов составляет более 700 тысяч гривен.
Как сообщалось, во Львовской области пограничники обнаружили в микроавтобусе более 1000 пачек сигарет. Инцидент произошел в конце января.
Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во ЛьвовеВсе новости »
16 февраля 2026, 20:09Во Львовской области автобус с пассажирами вылетел в кювет: есть пострадавшие
16 февраля 2026, 13:12На Львовщине отец застрелил двоих детей и совершил самоубийство – полиция
16 февраля 2026, 07:23
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
В Украине более чем на четверть выросло количество погибших от ударов РФ мирных жителей
16 февраля 2026, 23:01Украинская делегация прибыла в Швейцарию для трехсторонних переговоров с США и РФ
16 февраля 2026, 22:02Зеленский анонсировал кадровые изменения в СБУ
16 февраля 2026, 21:35Россияне почти полностью захватили Мирноград в Донецкой области
16 февраля 2026, 21:12РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
16 февраля 2026, 20:44Суд оставил эксминистра энергетики Галущенко под стражей
16 февраля 2026, 20:19Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львове
16 февраля 2026, 20:09Как в Украине будут отключать свет 17 февраля
16 февраля 2026, 19:33Суд снял арест с части имущества Тимошенко и ее мужа
16 февраля 2026, 19:13
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все блоги »