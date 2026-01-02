Враг ударил по жилому дому в центре Харькова: есть пострадавшие
Сегодня днем, 2 января, враг нанес удар по центру Харькова
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
По его словам, удар пришелся на жилой многоэтажный дом в Киевском районе города.
По состоянию на данный момент известно о 12 раненых.
Все экстренные службы направляются на место попадания.
Напомним, в ночь на 2 января РФ атаковала Украину 116 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера и другими беспилотниками по направлениям. Около 70 из них были "шахедами". Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 23 локациях, а обломки сбитых аппаратов упали на двух локациях.
02 января 2026, 12:49
