Украинская делегация прибыла в Швейцарию для трехсторонних переговоров с США и РФ
Делегация от Украины прибыла в Женеву, где 17-18 февраля состоятся трехсторонние переговоры с США и Россией
Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров.
"Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе", – говорится в сообщении.
По его словам, украинская сторона ожидает конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным – для продвижения к достойному и устойчивому миру.
Следующий раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине состоится в Швейцарии 17-18 февраля.
Напомним, 16 февраля украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с США и РФ.