20:44  16 февраля
РФ нанесла ракетный удар по Кривому Рогу
18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
16 февраля 2026, 22:02

Украинская делегация прибыла в Швейцарию для трехсторонних переговоров с США и РФ

16 февраля 2026, 22:02
иллюстративное фото: из открытых источников
Делегация от Украины прибыла в Женеву, где 17-18 февраля состоятся трехсторонние переговоры с США и Россией

Как передает RegioNews, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности Украины Рустем Умеров.

"Украинская делегация уже прибыла в Женеву. Завтра начинаем очередной раунд переговоров в трехстороннем формате. Повестка дня согласована, команда готова к работе", – говорится в сообщении.

По его словам, украинская сторона ожидает конструктивную работу и предметные встречи по вопросам безопасности и гуманитарным – для продвижения к достойному и устойчивому миру.

Следующий раунд трехсторонних переговоров по окончании войны в Украине состоится в Швейцарии 17-18 февраля.

Напомним, 16 февраля украинская делегация отправилась в Женеву на переговоры с США и РФ.

16 февраля 2026
07 августа 2025
