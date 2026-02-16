Полицейские ищут очевидцев смертельного ДТП во Львове

иллюстративное фото: из открытых источников

Всех, кто владеет информацией об обстоятельствах наезда на женщину-пешехода, который произошел 14 февраля около 18:30 по улице Ряшевской во Львове, просят звонить на оперативную линию 102

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции во Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 20-летний житель Львовского района, управляя автомобилем BMW X1, совершил наезд на пешехода – 76-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть, после чего скрылся с места происшествия. В результате наезда женщина получила тяжелые травмы, была госпитализирована, однако, несмотря на усилия медиков, вскоре скончалась.

"Всех, кто владеет информацией, которая поможет установили обстоятельства этого ДТП, просим звонить на 102", – говорится в сообщении.

